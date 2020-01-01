الادعاء الألماني يوقف التحقيقات في هجوم وقع على مهرجان أكتوبر فست عام 1980

أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني مساء اليوم الثلاثاء وقف التحقيقات في هجوم وقع على مهرجان أكتوبر فست، أكبر مهرجان شعبي في العالم، في عام 1980.

يأتي ذلك بعد مضي خمسة أعوام ونصف العام من التحقيقات الجديدة في الواقعة بحثا عن شركاء آخرين، وقد انتهت النتائج إلى أن منفذ الهجوم جوندولف كولر، قد نفذ هذا الهجوم انطلاقا من دافع يميني متطرف.

وقال المتحدث: "ليس لدينا أدلة فعلية كافية تثبت مشاركة أشخاص آخرين كمشتركين في الجريمة أو محرضين أو معاونين في جريمة جوندولف كولر".

كان الهجوم قد وقع في السادس والعشرين من سبتمبر 1980 وأسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم كولر، الذي نفذ الهجوم بقنبلة بدائية الصنع، كما أسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 200 شخص.

وكان كولر، الطالب في قسم الجيولوجيا، أحد الأعضاء السابقين في جماعة "فيرشبورت جروبه هوفمان" النازية الجديدة التي تم حظرها بعد ذلك.