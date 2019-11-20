منسق مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة يشيد بأداء محافظة الغربية

أشاد المهندس عادل الجندى منسق عام مشروع العائلة المقدسة، على مستوى الجمهورية بوزارة السياحة، بأداء محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي في إنجاز أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة، مع نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع حتى تاريخه.

وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن 90% من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة متوافقة مع متطلبات الدولة، لافتا إلى أن نسبة التعديلات البسيطة تقدر بنحو 10% وجاري العمل فيها، تمهيدا للانتهاء من أعمال التطوير كاملة خلال شهرين بتكلفة 6 ملايين و74 ألف جنيه، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة الدينية والمعالم الأثرية.

في ذات السياق، تفقد الدكتور أحمد عطا أعمال تطوير وتجميل شارع سعد زغلول المؤدي لكنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب إحدى محطات مسار العائلة المقدسة بسمنود، موضحًا أنه تم التنسيق مع أصحاب المحلات التجارية على الارتقاء بالشكل الحضارى لواجهات المحلات بما لا يتعارض مع مصالحهم في عمليات البيع والشراء.