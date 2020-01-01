الأوقاف: فتح زاوية بالمعادي كان بهدف اللحوم وليس الصلاة

قال الشيخ خالد خضر، وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، إن مقطع الفيديو المتداول حول "زاوية" للصلاة بالمعادي ليس له علاقة بالمصلين أوالصلاة.

وأوضح خضر -في تصريح صحفي- أن الزاوية محل الفيديو المشار إليه ليست مفتوحة للصلاة، وقد جرى فتحها بمعرفة أحد الأهالي ليس لأجل الصلاة، وإنما لوجود ثلاجة كان بها بعض اللحوم التي توزع على الفقراء، وحدث خلاف بين بعض الأهالي لأمور لا تخص إقامة الصلاة على الإطلاق، ولَم يحدث أي اعتداء على أي من المصلين.

وأشار خضر إلى إدارة أوقاف البساتين بمديرية أوقاف القاهرة حررت محضرا تجاه المتجاوزين، وهو المحضر رقم 11402 بتاريخ 6 يوليو 2020 م إداري البساتين مع إعادة غلق الزاوية.