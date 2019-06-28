محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالرياض

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الرياض؛ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن إنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظة، يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن تطوير إدارة خدمات المواطنين يستهدف الحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة وفصل متلقي الخدمة عن مقدمها، بالإضافة إلى فرض الرقابة وتوفير قواعد البيانات، تيسيرا على العاملين والمواطنين.

وأكد استمرار ميكنة الخدمات الحكومية من أجل التيسير على المواطنين للقضاء على الفساد الإداري والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن تيسير وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وقت من خلال الشباك الواحد وباستخدام أحدث التقنيات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة التطوير التي تشهدها الدولة ضمن خطة الإصلاح الإداري ورؤية مصر 2030.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة الرياض، بزيادة عدد العاملين، ومد فترة العمل على مدار اليوم، وذلك لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين بصورة فورية وسريعة، والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات، وذلك للتيسير على المواطنين، ومنعا للتكدس والتجمعات، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين، حفاظا على الصحة العامة، ولمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحد من إنتشاره.