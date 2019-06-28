تباين آراء طلاب القسم العلمى حول «الفيزياء» وارتياح فى «الأدبى» من أسئلة التاريخ

شارك فى التغطية ــ نيفين أشرف وإسلام عبدالمعبود وأحمد كساب وشريف حربى ومحمد عبدالناصر ودينا شعبان وعلاء شبل وعمرو بحر وماهر عبدالصبور وحازم الخولى ورضا الحصرى ومحمد نصار وغادة الدسونسى:



«التعليم»: الأسئلة مناسبة للوقت المحدد ومتدرجة من السهولة للصعوبة.. وضبط 19 حالة غش و9 حالات صحية

مديريات التعليم بالمحافظات: لا شكاوى من امتحانى الفيزياء والتاريخ.. وتعليم البحيرة تعلن عن تغيب 881 طالبا وإحالة ٢٢ آخرين للمستشفيات تعرضوا لإعياء مفاجئ باللجان

أدى طلاب الثانوية العامة، أمس، الامتحان فى مادة الفيزياء بإجمالى عدد 388 ألفا و937 طالبا، ومادة التاريخ بإجمالى 258 ألفا و187 طالبا، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وتباينت آراء الطلاب حول مستوى أسئلة مادة الفيزياء؛ حيث اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة الأسئلة واحتوائها على بعض النقاط التى تحتاج إلى وقت أطول لحلها، ورأى آخرون أن الأسئلة كانت متوقعة وسهلة، فيما عبر طلاب القسم الأدبى عن ارتياحهم من مستوى أسئلة مادة التاريخ والتى جاءت من مراجعات الوزارة وتناسب الطالب العادى.

وأعرب طلاب الشعبة العلمية بلجان مدرسة الإيمان، وأم الأبطال، ومجمع المدارس بالهرم، عن استيائهم من بعض أسئلة امتحان الفيزياء. وقال أحمد عبدالرازق: إن امتحان الفيزياء احتوى على بعض النقاط التى جاءت بطرق مختلفة على غير الأسئلة التى تعودوا على حلها طيلة الفترة الماضية، كما أن طول الأسئلة أثر على تركيز الطلاب بسبب التوتر والرغبة فى إنهاء الأسئلة.

وبالنسبة لمادة التاريخ، اشتكى شريف عبدالنبى، من صعوبة الامتحان، وقال إن الامتحان كان طويلا وتضمن بعض الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير وإلمام بالمنهج والمعلومات العامة، إلا أن أغلب الأسئلة كانت جيدة وفى مستوى الطلاب.

وقالت غرفة العمليات المركزية بالوزارة: إن تقارير الهيئة الفنية لواضعى الامتحانات أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وتضمنت التقارير شمول الأسئلة على جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم عدة ملاحظات؛ حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 19 حالة غش، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، فى إدارات عين شمس بمحافظة القاهرة، وأبو المطامير، ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، والهرم والبدرشين وأطفيح بمحافظة الجيزة، وإدارة فوه ودسوق بكفر الشيخ، ومنفلوط بمحافظة أسيوط، والباجور بمحافظة المنوفية، وشرق الزقازيق بمحافظة الشرقية، ونجع حمادى بقنا، وشرق المحلة بالغربية، وسنورس وطامية بالفيوم، والعريش بمحافظة شمال سيناء.

وتم استبعاد المراقب الأول ورئيس لجنة ايزيس الثانوية بنات بإدارة شرق الإسكندرية؛ لحالتهم المرضية. كما تم استبعاد رئيس لجنة عمر الفاروق بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وتحويله للشئون القانونية؛ لتأخره فى تسليم الكراسات لعدد من الطلاب، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان حقوق الطلاب.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 9 طلاب و2 من الملاحظين فى محافظات (الجيزة، المنيا، القاهرة، الوادى الجديد، قنا، أسيوط)، وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقا لتقرير المسئول الصحى باللجنة.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازى، إلى أنه تم التأكيد على مديرى المديريات التعليمية بتسلم البوكليت الخاص بالمواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء) من الطلاب المتأخرين عن تسليمه فى موعده المحدد، وتسليمهم إيصال تسلم يفيد بذلك، والتشديد على الطلاب الذى فقدوا البوكليت الخاص بالمواد التى لا تضاف للمجموع بتحرير محضر فى قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر فى تسليمه بوكليت آخر.

وفى المحافظات لم تتلق مديريات وزارة التربية والتعليم شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور من المادتين.

فى كفر الشيخ، تفقد المحافظ جمال نور الدين، عددا من لجان الامتحانات منها مدرارس الشهيدين والرياض الرسمية للغات، وعابد عبدالعال الثانوية للبنات، ومحيط مدرسة الحديثة عقب بدء اللجان؛ للاطمئنان على حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

وفى الغربية، قالت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم: إنه تم نقل طالبة بلجنة مدرسة عبدالمنعم رياض بغرب المحلة التعليمية إلى مستشفى المحلة العام بسيارة إسعاف لفحصها؛ عقب ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة واشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا.

وفى البحيرة رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم تغيب ٨٨١ طالبا، ونقل ٢٢ آخرين إلى المستشفيات؛ بسبب تعرضهم إلى حالة إعياء مفاجئ داخل اللجان، مشيرا إلى أنه اطمئن على الطلاب الذين تم نقلهم إلى المستشفيات وحالتهم مستقرة؛ حيث يعانون من مغص كلوى، وإغماء، وحالة عصبية، فضلا عن الاشتباه فى إصابة 2 بكورونا.

وفى بنى سويف، قالت وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف: إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، وأن الامتحانات جاءت فى متناول الطلاب، مشيرة إلى أن الطلاب وأولياء الأمور اعتادوا على الإجراءات الاحترازية والوقائية والعملية التنظيمية المتبعة.

وفى المنيا، وجه المحافظ أسامة القاضى، بتذليل جميع العقبات والتحديات أمام الطلاب، بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، مشددا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين.



