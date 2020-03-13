ميركل تؤكد أهمية دور التغطية الإعلامية في أزمة كورونا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أهمية دور التغطية الإعلامية في أزمة كورونا.

وفي مستهل مؤتمر عقد عبر تقنية الإنترنت عن السياسة الإعلامية في الاتحاد الأوروبي، قالت ميركل اليوم الثلاثاء إن الجائحة سلطت الاهتمام على الدعم المتبادل والاتصال الاجتماعي والتقارب والتعاون وأيضا التباعد.

وأضافت ميركل، أن "المهم في هذا الموقف شديد الخصوصية، هو المعلومات الموثوقة، ووسائل الإعلام والصحافة يتحملان مسؤولية كبيرة في هذا الصدد".

وتابعت المستشارة أنه انطلاقا من هذا السبب يجب تتبع السؤال: "كيف يمكن تطوير نظام إعلامي متنوع ومسؤول ومعني بالمستقبل في أوروبا".

من جهتها، قالت مونيكا جوترس، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، إنه يجب الحفاظ على التنوع الإعلامي في الأوقات "التي يوجد فيها فائض في عروض المعلومات من ناحية، والتي يوجد فيها احتكار فعلي من جانب بعض المشاركين في السوق من ناحية أخرى".

وطالبت جوترس أيضا بالتصدي لتقييد حرية الرأي والتصدي للتضليل.

وأعلنت السياسية المنتمية إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، أنه سيتم خلال رئاسة ألمانيا الحالية للاتحاد الأوروبي إجراء نقاش واسع النطاق على المستوى الأوروبي حول أمور من بينها "تحسين تتبع المحتويات الإعلامية وشفافية الخوارزميات"، ولفتت إلى أنها ستعمل من أجل تبني نهج أوروبي موحد في هذا المجال.