مدير آثار الإسكندرية: بيع جميع تذاكر قلعة قايتباي لليوم الرابع على التوالي

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن قلعة قايتباي شهدت إقبالا شديدا وبيعت جميع التذاكر طبقا للاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار، بعد إعادة فتح المناطق الأثرية ومنها قلعة قايتباي.

وأوضح متولي، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تذاكر القلعة كامله العدد خلال الأسبوع الأول لإعادة فتحها مرة أخرى أمام الزيارات، مشيرًا إلى قيامه بالاطمئنان على التطبيق الكامل لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بقلعة قايتباي وعلى اتباع كافة الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للمناطق التي تم إعادة فتحها للزيارة.

وأوضح أن من هذا الإجراءات تعقيم القلعة يوميا قبل الفتح للزيارة حيث يتم تعقيم شباك التذاكر وغرفة الكنترول وغرفة أجهزة الاكس راي وبوابة كشف المعادن والممتشف اليدوي وصحن القلعة والأسوار الداخلية والخارجية وصهريج القلعة والبرج الرئيسي ومسجد القلعة الأثري ومكاتب التفتيش.

كما يتم تعقيم شامل للقلعة بأكملها عقب انتهاء الزيارة يوميا، أي أن القلعة ستعقم يوميا مرتين قبل الفتح وبعد الغلق لإعطاء أقصى درجات الحماية والوقاية للزائرين والعاملين بالقلعة مع استمرار التعقيم خلال فترة الزيارة.

وشدد على الالتزام بإجراءات التباعد عند الوقوف أمام شباك التذاكر والالتزام بأماكن الانتظار حيث تم وضع foot print أمام هذا الأماكن كما يتم قياس درجة الحرارة لكل الزائرين قبل دخول القلعة بالإضافة لقياس درجة الحرارة لكل العاملين بالقلعة يوميا قبل الزيارة.

ولفت إلى تخصيص أماكن بالقلعة وضع فيها الجيل المطهر، بالإضافة إلى تطبيق أهم الإجراءات المتخذة من وزارة السياحة والآثار بتحديد أعداد الزائرين لكل موقع أثري، مشيرًا إلى تحديد دخول 100 زائر لكل ساعة بقلعة قايتباي، على ألا يزيد العدد في القاعات داخل البرج الرئيسي للقلعة عن 10 زوار في كل مرة مع التطهير المستمر عقب كل زيارة لهذا القاعات بنا يضمن أقصى درجات السلامة للزائرين.

وتابع أن من الإجراءات المتخذة إلزام الرحلات المدرسية والجامعية والحكومية بإخطار المنطقة الأثرية قبل موعد الزيارة بـ ٤٨ ساعة وألا يزيد عدد الرحلات عن خمس رحلات يومية بحد أقصى ١٥ زائر.