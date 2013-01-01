سفير ألمانيا في بروكسل: أوروبا صارت أكثر تماسكا تجاه الصين

صرح سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الاتحاد الأوروبي بأن أوروبا تظهر حاليا بشكل أكثر تماسكا تجاه الصين.



وقال ميشائل كلاوس في تصريحات تم نشرها اليوم الثلاثاء لصحيفة "فيلت" الألمانية: "فيما يتعلق بالصين، فنحن الأوروبيون أقرب بشكل واضح مما كنا عليه قبل عامين".



وتابع السفير الألماني لدى بروكسل: "تحركنا تجاه بعضنا بعضا في أوروبا خلال العام ونصف العام الماضيين. أرى ذلك أمرا مشجعا للغاية. والصين تلاحظ هذا الاتفاق الأوروبي المتنامي في المفاوضات بشأن اتفاقية حماية الاستثمارات".



يذكر أن كلاوس كان سفيرا لألمانيا في الصين في الفترة بين عامي 2013 و2018.



وقال كلاوس: "عندما اجتمعنا في بكين في عام 2013 في دائرة سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين كانوا آنذاك 28 سفيرا، كانت الآراء متباعدة تماما عن بعضها البعض".