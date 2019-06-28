مستشفى بالفاتيكان ينجح في فصل توأمتين ملتصقتين بالجمجمة

أعلن أطباء بمستشفى أطفال تابع للفاتيكان في روما، اليوم الثلاثاء، إنهم نجحوا في فصل توأمتين ملتصقتين من مؤخرتي رأسيهما.

كانت الطفلتين المصابتين بما يعرف باسم "اتحاد القحف" تشتركان في جزء من عظام الجمجمة والجهاز الوريدي الدماغي، الذي يسمح بتدفق الدم من الدماغ إلى القلب.

وقال مستشفى بامبينو جيزو في بيان: "إنها الحالة الأولى في إيطاليا، وربما في العالم (لا توجد أوصاف مسجلة لعمليات مماثلة)".

وُلدت التوأمتان، إرفينا وبريفينا، في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2018. ونقلهما مستشفى بامبينو جيزو إلى روما في إطار برامجه الخيرية.

وتم إجراء عملية الفصل على ثلاث مراحل، في مايو ويونيو من العام الماضي، وفي 5 يونيو من العام الجاري، عندما تم فصلهما، واستغرقت الجراحة الأخيرة 18 ساعة، وتطلبت وجود طاقم طبيا من أكثر من 30 فردا.

وأعلن المستشفى اليوم بعد مرور شهر على العملية أن "التوأمتين الصغيرتين بخير حال" وأنهما لا تزالان في المستشفى، ولكن يمكن التوقع في نهاية المطاف "أن تعيشا حياة طبيعية".

يُذكر أن التوائم القحفية هي حالات نادرة للغاية.

وقال المستشفى إنه لا يعرف سوى حالتين آخريين فقط للتوائم القحفية تم فصلها بنجاح في لندن، وكان الالتصاق في الجزء الأعلى من الرأس.