تايوان تدين قانون الأمن القومي لهونج كونج

أدانت الحكومة التايوانية قواعد تطبيق قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج، وقالت إنها تصل إلى انتزاع غير مسبوق للسلطة من جانب النظام الاستبدادي في الصين.



وقال مجلس شؤون البر الرئيسي، وهو أكبر جهاز حكومي في تايوان معن بالتعاملات السياسية مع بكين، في بيان: "نريد أن نحذر سلطات بكين وهونج كونج من انتهاك حقوق الإنسان والإضرار بالحقوق المشروعة لوكلاء تايوان في هونج كونج".



وقال المجلس: "على سلطات هونج كونج أن تضمن عدم تعرض وكلاء تايوان للتدخل السياسي هناك"، مضيفا أن القواعد الجديدة تثير الذعر بين المنظمات التايوانية العاملة في هونج كونج.



وأعرب رئيس الوزراء التايواني سو تسنج-تشانج وحزب التقدم الديمقراطي الحاكم وعدد من النواب عن معارضتهم للقانون.