زيادة غير متوقعة لعدد الوظائف الشاغرة في أمريكا

سجل عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، زيادة غير متوقعة خلال مايو الماضي مع عودة الاقتصاد إلى الحياة واتجاه الشركات إلى توظيف عمال جدد.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفع عدد الوظائف الشاغرة خلال مايو الماضي إلى 4ر5 مليون وظيفة مقابل 5 ملايين وظيفة خلال أبريل الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 5ر4 مليون وظيفة شاغرة خلال مايو الماضي.

يذكر أن عدد الوظائف الشاغرة لا يشمل العمال الذين أعيدوا إلى وظائفهم بعد تسريحهم مؤقتا، ولا الوظائف التي يتم شغلها من خلال تحركات داخل الشركات.

من ناحية أخرى تراجع عدد العمال الذين تم تسريحهم والوظائف التي تم شطبها خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق. ووصل عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم خلال مايو الماضي بما في ذلك العمال الذين أعيد توظيفهم بمقدار 44ر2 مليون شخص مقارنة بالشهر السابق ليصل العدد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 5ر6 مليون شخص.