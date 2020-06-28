 الكويت: 785 عالقا مصريا يغادرون عبر 5 رحلات - بوابة الشروق
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الكويت: 785 عالقا مصريا يغادرون عبر 5 رحلات

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 10:54 ص

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الثلاثاء، مغادرة 785 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.

 

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية -في بيان صحفي- أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 640 راكبا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.

 

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر وشركة المصرية.

 

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 1075 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

 


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