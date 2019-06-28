 غدا.. المدن الجامعية بجامعة الفيوم تستقبل طلاب السنوات النهائية - بوابة الشروق
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غدا.. المدن الجامعية بجامعة الفيوم تستقبل طلاب السنوات النهائية

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
مصطفى البنا
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 3:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 3:47 م

أجرى مركز مكافحة الآفات والحد من التلوث البيئى بجامعة الفيوم صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التعقيم والتطهير النهائية للمدن الجامعية، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء استقبال وتسكين الطلبة والطالبات المتقدمين للإقامة بالمدن الجامعية.

وصرح الدكتور خالد عطا الله، بأن جامعة الفيوم خلال الفترة الماضية شهدت العديد من أعمال التعقيم والتطهير لكل الكليات والإدارات بالإضافة إلى مدن الطلبة والطالبات، مؤكداً أن الجامعة تولى اهتماما كبيرًا لاتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على الطلاب.

وأشار إلى جاهزية المدن الجامعية بكامل طاقتها الاستيعابيه لاستقبال وتسكين الطلاب بدءً من غد الأربعاء، مضيفًا أن الجامعة استقبلت حتى الآن 400 طلب إقامة من الطلبة والطالبات على أن يكون لكل طالب غرفة منفردة حرصًا على سلامتهم.

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