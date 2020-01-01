مسئولون عسكرون: مهاجم مركز البحرية الأمريكية أصاب نفسه بالرصاص

قال مسئولون عسكريون، إن الشخص الذي حاصرته الشرطة العسكرية بعد استجابة لتقارير وردت اليوم الثلاثاء، عن عملية إطلاق نار نشطة في مركز مشاة البحرية الأمريكية الجوية "توينتي ناين بالمز" بكاليفورنيا- أصيب بجرح جراء إطلاق النار على نفسه بالخطأ وإنه نقل إلى منشأة طبية.

وقالت كابتن نيكول بلايميل إن تقارير وردت عن إطلاق نار صباحا في مركز مشاة البحرية الجوية (توينتي ناين بالمز) بكاليفورنيا، على بعد 201 كيلومتر شرقي لوس أنجلوس، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وذكرت بلايميل، أن الشرطة العسكرية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة، وتواصلت مع الشخص الذي أصيب بطلقة الرصاص بعد نحو ساعتين تقريبا.

وأضافت بلايميل أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي فرد آخر.

وتم رفع أوامر الثبات وعدم الخروج من القاعدة بحلول الضحى وأعيد فتح بوابة القاعدة.

ويعيش نحو 8500 شخص في القاعدة مترامية الأطراف والتي تغطي مساحة 600 ألف فدان.

هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان المصاب من قوات مشاة البحرية أم لا، كما لم يكشف الجيش عن هويته.

يُذكر أن الجيش شرع في التحقيق في ملابسات الواقعة.