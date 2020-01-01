 نوري المالكي يحذر من محاولة جر العراق إلى الفوضى والقتل - بوابة الشروق
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نوري المالكي يحذر من محاولة جر العراق إلى الفوضى والقتل

نوري المالكي
نوري المالكي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 2:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 2:16 م
استنكر نوري المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة العراقي، رئيس ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء عملية اغتيال المحلل الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي، محذرا  من محاولة جر العراق إلى الفوضى والقتل.

وقال المالكي في بيان صحفي: "ندين، ونستنكر اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، حيث يعد محاولة لجر العراق إلى الفوضى والقتل من خلال الاتهامات المتبادلة وهو ماينعكس سلبا على وحدة الموقف العراقي".

وأضاف: "الحذر ثم الحذر من مخططات أعداء العراق".

وجرت اليوم مراسم تشييع جنازة هشام الهاشمي انطلاقا من أمام منزله في حي زيونة في بغداد إلى مثواه الأخير.

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