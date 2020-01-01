مدبولي يتابع مع محافظ كفرالشيخ المشروعات القومية والوضع الصحي

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وذلك لمتابعة إستقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وجاهزية المستشفيات لإستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلي تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع جهود المحافظة في الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بكافة القطاعات، فضلاً عن متابعة الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، لافتاً إلى استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، وانتظام الأطقم الطبية وحسن سير العمل، وتكليف نائب بكل مركز ومدينة للمرور على المستشفيات وتذليل كافة العقبات.

كما أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ المشروع القومي للرصف بالمحافظة، وتم تمهيد ورصف الطرق بكافة المراكز والمدن، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، وتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة الهندسية بالتنسيق مع جهاز التعمير، والخدمة الوطنية، وذلك لمرونة الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وأصحاب المركبات.

وفي سياقٍ متصل، ناقش محافظ كفرالشيخ، أعمال التقنين وإجراءات التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة، وذلك حفاظاً على الأراضي، والرقعة الزراعية، وفرض هيبة الدولة.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، على توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية، لسد احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.