مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء الموافق 6/7/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس أمام تشيلسي – 19:00 – beIN Sports HD 2

واتفورد أمام نورويتش سيتى – 19:00 – beIN Sports HD 5

آرسنال أمام ليستر سيتى – 21:15 – beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني

فالنسيا أمام بلد الوليد – 19:30 – beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو أمام أتلتيكو مدريد – 22:00 – beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

ليتشي أمام لاتسيو – 19:30 – beIN Sports HD 4

ميلان أمام يوفنتوس – 21:45 – beIN Sports HD 4

