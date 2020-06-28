الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لداعش

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الثلاثاء تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة عناصر من الموالين لتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) بمدينة الناظور والضواحي.

وقالت الداخلية في بيان صحفي اليوم، أوردته "وكالة المغرب العربي للأنباء"، إن ذلك يأتي في إطار استمرار الجهود للتصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن اليوم من تفكيك الخلية، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، لافتة إلى أن أعمار المقبوض عليهم تتراوح بين 21 و 26 سنة، وبينهم شقيق أحد المقاتلين في "داعش".

وأضافت أن التحقيقات الأولية تفيد بأن أفراد هذه الخلية الموالين لتنظيم "الدولة الإسلامية" قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

وأشارت إلى أن الموقوفين كانوا على صلة وثيقة بأفراد الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بتاريخ الرابع من ديسمبر الماضي في إطار تعاون أمني مشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.

وأفادت بأنه تم احتجاز المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل مزيد من التحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.