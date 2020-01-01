العربية: إدارة ترامب تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية

أفادت فضائية «العربية»، نقلًا عن موقع «ذا هيل»، مساء الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحبت رسميًا من منظمة الصحة العالمية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في مايو الماضي، عن إنهاء علاقات بلاده بشكل رسمي مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بعد شد وجذب بشأن ما أسماه «تواطؤ» بين المنظمة وبين الصين بشأن التغطية على انتشار فيروس كورونا.

واتهم ترامب المنظمة التابعة للأمم المتحدة بالفشل في تطبيق إصلاحات في مواجهة شواغل ومخاوف الولايات المتحدة بشأن تعامل المنظمة مع جائحة كورونا، وبأنها تثق أكثر من اللازم في المعلومات الواردة من الصين.