الوزراء: المتقدم بطلب التصالح ولم يسدد جدية الحجز سيتعرض للإزالة الفورية

سعد: مبلغ جدية التصالح في المدن يصل إلى أربعة أضعافه بالريف في بعض الحالات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أصدرت قانون التصالح في مخالفات البناء، للتسهيل على المواطنين وحل هذه المشكلة، لافتًا إلى أن المجلس فتح الباب لسداد مبلغ جدية التصالح، اعتبارًا من يوم 15 يوليو الجاري.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الباب سيظل مفتوحًا حتى الـ30 من سبتمبر المقبل، ذاكرًا أن المواطن الذي لن يتقدم بطلبات التصالح، خلال هذه المدة، سيضع نفسه تحت طائلة تنفيذ قرار الإزالة الفوري.

وأوضح أن الدولة ستنفذ قرارات الإزالة بلا تردد، مؤكدًا أن من تقدم بطلب التصالح ولم يسدد جدية الحجز سيتعرض للإزالة الفورية، بالمماثلة لمن لم يتقدم بطلب التصالح، خلال المدة المحددة.

ولفت متحدث الوزراء إلى وجود حالات في قانون التصالح لا يجوز التصالح بها في الأصل، قائلًا إن عدد طلبات التصالح بلغ 325 ألف طلب من المواطنين حتى الآن.

وعن مبلغ جدية التصالح، أوضح أن المبلغ يختلف حسب نوع كل مخالفة، فضلًا عن وقوعها في الريف أم المدينة، ذاكرًا أن مبلغ جدية التصالح في المدن يصل إلى أربعة أضعاف المبلغ بالريف، في بعض الحالات.

وذكر أن مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، وخمسة آلاف جنيه للقرى، مضيفًا أنه سيتم خصم مبلغ جدية التصالح من المستحقات المالية لمقدم الطلب، إذا تم قبول الطلب والتصالح.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.