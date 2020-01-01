منع طالبة من دخول الامتحان لمخالطتها شقيقها المصاب بكورونا في الغربية

تلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بالغربية، إخطارا بمنع طالبة في لجنة خالد بن الوليد بإدارة بسيون من دخول الامتحان بسبب كورونا.

وكشفت مصادر داخل غرفة عمليات متابعة الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، أن رئيس لجنة خالد بن الوليد بإدارة بسيون التعليمية، رفض دخول الطالبة "سارة ر." علمي رياضة، بسبب أنها مخالطة لشقيقها المصاب بكورونا، وتم عزلها بناء على طلب رئيس اللجنة.

كما اعتذر "أحمد ع." ملاحظ بلجنة السادات في إدارة شرق طنطا، عن تواجده داخل اللجنة بعدما شعر بارتفاع في درجة الحرارة التي بلغت 37.5 مئوية، وغادر اللجنة.

وفي لجنة قطور الثانوية بنات، أصيبت الطالبة "شفاء ز." علمي، بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم إسعافها، والطالبة "نور ا." في لجنة عبدالله بن الزبير بإدارة شرق طنطا، أصيبت أيضا بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم إسعافها.

وأضاف المصدر، أنه في لجنة بسيون الثانوية بنات، تم نقل الملاحظ "خالد ز." إلى المستشفى بعد أن شعر بألم شديد في الصدر.