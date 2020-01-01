مسح أمريكي: العمل من المنزل دفع البعض لإهمال الاستحمام وغسل الأسنان

سلط مسح أمريكي جديد الضوء على روتين العناية الشخصية للعاملين بالمنزل بسبب فيروس كورونا، وأظهر أن البعض أصبح يهمل في عادات النظافة.

وشمل الاستطلاع التابع لمركز "طب الأمراض الجلدية" بولاية شيكاغو الأمريكية 1500 شخص، وأكد العديد من المستجبين أنهم يواكبون روتينهم اليومي ولكن ليس بنفس عادات ما قبل فيروس كورونا.

وأوضح 91% من المشاركين أنهم أصبحوا يرتدون ملابس فضفاضة بسبب زيادة الوزن وهذا يسبب لهم قلقًا بشأن مظهرهم العام، فيما أكد واحد من كل 5 على عدم غسل الأسنان في كثير من الأحيان، وقال واحد من كل 3 أشخاص أنهم توقفوا عن الاستحمام وغسل الملابس كثيرًا عن الوقت السابق- وفقًا لقناة "وفلا" التلفزيونية التابعة لشبكة إن بي سي.

وعن الاهتمام بالشعر، فأكد 61 من المشاركين أنهم أصبحوا يهتمون بشعرهم بشكل أقل، فيما أكدت 19 من النساء المشاركات أنهن مازلن يضعن المكياج بالمنزل مثلما كن يفعلن يوميًا خلال ذهابهن للعمل.

وأكد أكثر من نصف المشاركين سواء من النساء أو الرجال أنهم يهتمون بالمظهر كثيرًا سواء من حيث الملابس أو المكياج خلال مكالمات الفيديو الخاصة بالعمل للظهور بشكل لائق قدر الإمكان، فيما أوضح اثنين من كل 5 مشاركين أنهم أصبحوا يغيروا خلفية مكالمات الفيديو ليظهر منزلهم بشكل لائق أمام زملاء العمل حتى لا يظن أحد أنهم مهملون في النظافة.

وعن النشاط البدني، فأكد 54% من المشاركين أنهم أصبحوا يشعرون بالتوتر بسبب نشاطهم البدني القليل الذي تسبب لهم في زيادة الوزن وكثرة الإقبال على الطعام طوال اليوم.