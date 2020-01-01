أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أنه تم تسجيل 4902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و480 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 261 ألفا و750 حالة، وحصيلة الوفيات 31119 حالة، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكثر مما تم تسجيله رسميا.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت خامس أكبر حصيلة ضحايا كورونا حتى الآن، حيث تتقدم عليها الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا..كما تدخل المكسيك ضمن الدول العشر الأكبر في عدد الإصابات بالفيروس عالميا.