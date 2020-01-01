الرئيس العراقي: يجب تقديم المتورطين بجرائم داعش إلى محكمة دولية خاصة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أنه يجب تقديم المتورطين بجرائم (داعش) إلى محكمة دولية خاصة لمحاسبتهم، وأنه من الضروري بذل الجهود لإدانة تلك الجرائم.

وأوضح الرئيس العراقي -خلال استقباله اليوم الثلاثاء كريم خان المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل (داعش) حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا)- أن العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم عانوا من إرهاب عصابات (داعش) التي ارتكبت بحقهم العديد من الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في مختلف المدن والمحافظات.

وأشار إلى أهمية أن يواصل فريق التحقيق مع الجهات العراقية المعنية ومنظمات المجتمع المدني لجمع وحفظ الأدلة التي توثق ما تعرض له أبناء الشعب العراقي من جرائم قتل واضطهاد وسبي على أيدي عصابات (داعش) الإرهابية.

بدوره، قدم المسؤول الأممي شرحاً مفصلاً للرئيس العراقي عن جهود المنظمة الأممية والآليات التي تتبعها في تحري وتوثيق الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق المواطنين العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم وتواصلها مع الناجين، مؤكداً أن مجلس الأمن الدولي وعد بإنصاف الضحايا.