انخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما فى الولايات المتحدة، تعافى الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 54 سنتا ما يعادل 1.3 بالمائة إلى 40.09 دولار للبرميل فى التعاملات الصباحية فى الأسواق الآسيوية، منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار.

وتراجع خام برنت فى التعاملات الآجلة 56 سنتا ما يوازى 1.3 بالمائة إلى 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار.

وفقا لتعداد رويترز، فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد ــ 19 فى أول خمسة أيام من يوليو وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشى الفيروس ستقلص الطلب على الوقود فى أكبر دولة مستهلكة للنفط فى العالم.

وقال مايكل مكارثى كبير محللى السوق لدى سى. إم. سى ماركتس فى سيدنى فى رسالة عبر البريد الإلكترونى لرويترز «احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام إضافة إلى المخاوف بشأن التزام أوبك+، سيضغط على أسعار النفط».

كما ضربت موجة جديدة من الإصابات مناطق أخرى فى العالم مثل أستراليا.

وقالت إيه. إن. زد فى مذكرة «طلب رحلات الصيف ضعيف فى الولايات المتحدة ما يبقى الطلب على الوقود منخفضا وإعادة فرض إجراءات عزل عامل معاكس رئيسى».

وتوقع ستة محللين فى استطلاع أجرته رويترز أن تظهر بيانات معهد البترول الأمريكى وإدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 100 ألف برميل.

وفى سياق متصل، قالت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة: إنها ستشطب نحو 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار) من قيمة أصولها بعد أن عدلت بالخفض توقعاتها الطويلة الأجل لأسعار النفط والغاز بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد ــ 19.

وفى بيان مساء الإثنين، أعلنت إينى عن خفض توقعاتها الطويلة الأجل لأسعار خام برنت للعام 2023 إلى 60 دولارا للبرميل من 70 دولارا فى تقديراتها السابقة وخفض أسعار الغاز إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، من 7.8 دولار.

ويأتى هذا التحرك فى أعقاب شطب مماثل للأصول من منافسين مثل BP وشل مع تدهور الطلب بسبب أزمة كوفيد ــ 19 والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون وهو ما يثير عملية إعادة حساب للاحتياطيات وقيم الأصول.

وقالت إينى إنها تتوقع الآن سعرا لخام برنت عند 40 دولارا و48 دولارا و55 دولارا للبرميل للأعوام 2020 و2021 و2022 على الترتيب مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 45 دولارا و55 دولارا و70 دولارا.