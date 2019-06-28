 التعاون الإسلامي تدين بشدة اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعاون الإسلامي تدين بشدة اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 5:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 5:44 م

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، اغتيال الباحث السياسي والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي من قبل مجموعة مسلحة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وعبرت فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن خالص تعازيها لحكومة وشعب العراق ولذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان ، داعية الحكومة العراقية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت الأمانة العامة مجددًا ، وقوفها وتضامنها مع العراق في تصديها للعنف وفي جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.

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