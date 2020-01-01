 هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب منطقة بسوريا - بوابة الشروق
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هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب منطقة بسوريا

دمشق - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 11:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 11:23 ص

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن وقوع هزة أرضية متوسطة بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تبعد مسافة 45 كيلو مترا شمال شرق مدينة دير الزور.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.


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