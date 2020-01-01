محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وتوفر المستلزمات الطبية والوقائية والادوية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات المركزية والصحية فضلا عن توفر المواد التموينية والبترولية واستمرار حملات ازالة مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة مؤكدا استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – جهود المحافظة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تشكيل لجان للمتابعة بصفة يومية لجميع المستشفيات ومخازن الادوية والتأكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتوفر مخزون استراتيجى منها لتغطية الاحتياجات اليومية والتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين واستقبال جميع الحالات والتعامل معها وتوفر الاطقم الطبية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات العامة والمركزية والتى تم تشغيلها للتعامل المرضى وحالات الاشتباه وترأسه للعديد من الحملات المفاجئة على المستشفيات ومخازن الادوية فضلا عن ذيادة عدد اسرة المرضى بالمستشفيات وافتتاح مستشفى منقباد للعزل ومبنى جديد بالمدينة الجامعية بطاقة 100 سرير رعاية متقدمة لخدمة جميع المرضى .

كما أعلن المحافظ الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنظيم اعمال البناء وايقاف تراخيص المبانى السكنية ببعض المناطق لمدة 6 اشهر وفقاً للضوابط الخاصة والاماكن التى يتم تحديدها لاعطاء الفرصة لوضع حلول واقعية لتنظيم اعمال البناء والتوسعات المستقبلية وتقليل الضغط على الخدمات والمرافق فضلا عن التوسع فى منظومة التصالح والتنسيق مع مديرية الامن لتنفيذ قرارات الازالة لمخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية ووضع جدول زمنى لتنفيذ قرار طلاء واجهات المبانى والعقارات بشكل جمالى وحضارى مؤكدا على تنفيذ جميع قرارات الازالة لاية مخالفات او تعديات بكل شدة وحزم واحالة المخالفات الى النيابة العسكرية وفقا للقانون والضوابط المنظمة لذلك .

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".