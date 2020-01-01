5 أخطاء يجب على الأم تجنبها مع الرضيع خلال النوم

نوم الأطفال حديثي الولادة شيء تسعى إليه كل الأمهات؛ ليحصلن على راحة من البكاء المتواصل الذي يصدر عنهم، ولكن في بعض الأحيان ترتكب النساء أخطاء خلال نوم الرضع قد تتسبب في وفاتهم أو تعرضهم لإصابات جسدية.

وحسبما ذكرت مجلة "الوالدين اليوم" الكندية الخاصة بالرضع، فإن الأخطاء هي:

1- النوم على الأريكة

تأخذ بعض الأمهات أطفالهن بجانبهن للنوم على الأريكة أو يضعن رأس الطفل على صدرهن ولكن هذا من الأمور الخطيرة؛ لأن الطفل يمكن أن يسقط أو يختنق إذا نامت الأم بشكل عميق، ولهذا يجب الحرص على وضع الطفل في سرير منفصل آمن عليه أو على سرير الأم ولكن دون احتضانه، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP).

2- النوم في مقعد السيارة

تضع بعض الأمهات الطفل في كرسيه الخاص بالسيارة خلال القيادة أو للجلوس بحرية بجانب الزوج، ولكن هذا خطرًا لأن رأس الطفل يمكن أن تميل للأمام وهذا قد يسبب اختناقا سريعا، ولهذا يجب الحرص على عدم نوم الطفل في المقعد ووضعه فقط في حالة إذا كان نشيط.

3- كرسي الاسترخاء

هذا الكرسي يشبه الأرجوحة ولكنه للأطفال وتشتريه بعض الأمهات لأنه يوفر الاسترخاء للطفل ويشجعه على النوم، لكنه غير آمن بشكل كبير؛ لأن الطفل الصغير قد يخطيء في حركة جسمه لتحرير نفسه فيسقط أو يصطدم بأشياء ينتج عنها إصابات بجسمه.

4- تدريب الطفل على النوم بوقت خاطئ

تدريب الطفل على النوم في سرير خاص جيد للأسرة، لكنه قد يشكل خطرًا على الطفل إذا كان يعاني من البرد أو التعب؛ لأنه يحتاج إلى أن يكون قريبًا من الأم أكثر ليشعر بالراحة.

وأفضل سن للبدء في تدريب الطفل على النوم بمفرده هو من 6 إلى 12 شهرًا، ولكن يجب التأكد من أن السرير آمن على جسم الطفل لأنه يبدأ في التحرك بشكل عشوائي.

5- استخدام جهاز مراقبة الطفل

هذا الجهاز أصبح يستخدم بشكل موسع ووظيفته سماع الأم لصوت بكاء الطفل إذا كانت غير قريبة منه ويشبه السماعات، ولكنه ليس آمنًا 100% لأن الجهاز يمكن أن يصاب بعطل مفاجئ، وبهذا يظل الطفل يبكي وتزيد ضربات قلبه، وقد يؤثر ذلك على مستوى الأكسجين في جسمه؛ لذلك يجب عدم الاعتماد على الجهاز والحرص على مراقبة الطفل دائمًا.