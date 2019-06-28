الهند والصين تتفقان على استكمال عملية فك الاشتباك الجارية على الحدود

اتفق الممثلان الخاصان للهند والصين بشأن مسألة الحدود، اليوم /الثلاثاء/ على استكمال عملية فك الاشتباك الجارية على طول خط المراقبة الفعلية على وجه السرعة.

وذكر بيان أصدرته سفارة الهند بالقاهرة أن أجيت دوفال مستشار الأمن القومي للهند، ووانج يي عضو مجلس الدولة ووزير خارجية الصين توافقا -خلال محادثة هاتفية- أن الممثلين الخاصين على أنه يتعين على الجانبين ضمان وقف التصعيد بشكل تدريجي ومرحلي في المناطق الحدودية بين الهند والصين.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول التطورات الأخيرة في القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الهند والصين.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على ضرورة أن يسترشد الجانبان باتفاق زعيمي البلدين على أن الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية بين الهند والصين أمر ضروري لمواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية، وأنه لا ينبغي للجانبين أن يسمحا بتطور الخلافات إلى نزاعات، كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل في أقرب وقت ممكن على ضمان فك الاشتباك بشكل كامل بين القوات على طول خط المراقبة الفعلية ووقف التصعيد في المناطق الحدودية بين الهند والصين من أجل استعادة السلام والهدوء بشكل كامل.

ونقل البيان عن ممثلي الدولتين تأكيدهما أنه يجب على الجانبين احترام ومراعاة خط المراقبة الفعلية بدقة وعدم اتخاذ أي إجراء من جانب واحد من شأنه تغيير الوضع الراهن والعمل معًا من أجل تجنب أي حادث في المستقبل يمكن أن يزعزع السلام والهدوء في المناطق الحدودية

واتفق الممثلان الخاصان على ضرورة أن يقوم المسؤولون الدبلوماسيون والعسكريون من الجانبين بمواصلة محادثاتهم، بما في ذلك المحادثات التي تتم في إطار آلية عمل التشاور والتنسيق بشأن شؤون الحدود بين الهند والصين، وتفعيل التفاهمات التي تم التوصل إليها في الوقت المناسب لتحقيق النتائج المرجوة، كما تم الاتفاق على أن يواصل الممثلان الخاصان محادثاتهما لضمان استعادة السلام والهدوء بشكل كامل ودائم في المناطق الحدودية بين الهند والصين وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية.