 مقتل 21 شخصا على الأقل في إثر اصطدام حافلة بمخزن بجنوب غرب الصين - بوابة الشروق
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مقتل 21 شخصا على الأقل في إثر اصطدام حافلة بمخزن بجنوب غرب الصين

الصين - ارشيفية
الصين - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 3:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 3:32 م
ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 15 أخرون، عقب اصطدام حافلة بمخزن في جنوب غرب الصين.

ووقع الحادث في مدينة انشون بإقليم قويتشو بجنوب غرب الصين.

وأفادت صحيفة قويتشو المحلية أنه كان من بين الركاب طلاب في طريقهم إلى الامتحان السنوي للانضمام للجامعة، الذي بدأ اليوم.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث له علاقة بالطقس.

ويشار إلى أن إقليم قويتشو كان من ضمن الأقاليم الصينية التي تضررت من هطول الأمطار خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث نزح الآلاف من منازلهم بسبب الفيضانات.

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