يحتفل العالم، اليوم 7 يوليو، باليوم العالمي للشوكولاتة، التي تعد معشوقة الإيطاليين، من كعكة المافن إلى الآيس كريم، حيث يستهلك الفرد منهم ما يزيد قليلاً عن 4 كجم سنويًا.



وتتميز الشوكولاتة بطعم جذاب بامتياز، حيث ارتفعت عمليات شرائها بنسبة 22% تقريبًا خلال فترة إغلاق إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



وتتميز إيطاليا بتاريخ طويل في التحول الحرفي والصناعي لهذا المنتج مع وجود كافة العلامات التجارية التاريخية المعروفة في جميع أنحاء العالم، حيث تبلغ قيمة سوق الشوكولاتة في البلاد 2.5 مليار يورو.



وتحتل الشوكولاتة الداكنة دائمًا المرتبة الأولى في قائمة اختيارات الإيطاليين للشوكولاتة بأكثر من 40%، يليها الشوكولاتة باللبن، في حين تراجعت الشوكولاتة البيضاء وقوالب الشوكولاتة.