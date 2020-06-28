أوكرانيا تسجل 564 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوكرانيا لتبلغ 49 ألفا و607 حالات وذلك بعد تسجيل 564 إصابة جديدة في البلاد أمس.

وقال ستيبانوف -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الاوكرانية (يوكرين فورم) اليوم الثلاثاء- إن الحالات المصابة إجمالا تشمل 3569 طفلا و7064 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير الأوكراني، أن بلاده سجلت 21 حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا و490 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية. وتم نقل حوالي 197 شخصا إلى المستشفى.

وإجمالا، تعافى 22 ألفا و193 شخصا في أوكرانيا وتوفي 1283 شخصا بسبب الفيروس التاجي منذ بداية الوباء.

وقد تم خلال أمس الاثنين، الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في منطقة لفيف (144) ومنطقة زاكارباتيا (83) ومدينة كييف (63).