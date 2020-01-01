باحثون: الولايات المتحدة تواجه احتمالية أكبر لهبوب أعاصير كبرى

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أفادت توقعات باحثين جامعيين اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي تواجه احتمالية أكبر لهبوب أعاصير عليها.

وإذا تحققت تقديرات جامعة ولاية كولورادو، فستكون هذه هي السنة الخامسة على التوالي لنشاط أعاصير فوق المعدل الطبيعي.

وما زال متوسط درجات حرارة سطح المحيط الأطلسي أعلى من المعدلات التاريخية.

ويواجه الخط الساحلي الشرقي للولايات المتحدة احتمالا بنسبة 69% لهبوب إعصار كبير، مقارنة باحتمال 52% خلال القرن الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي العواصف 20 عاصفة العام الجاري، مقارنة بمتوسط 1ر12 فقط.

وأوضح فيليب كلوتزباخ، خبير الأرصاد الجوية بجامعة ولاية كولورادو، عبر موقع تويتر: "توفر المياه الأكثر دفئا المزيد من التعزيز للعواصف وترتبط أيضا بجو أقل استقرارا وانخفاض الضغط".