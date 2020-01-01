 باحثون: الولايات المتحدة تواجه احتمالية أكبر لهبوب أعاصير كبرى - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يوليه 2020 9:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

باحثون: الولايات المتحدة تواجه احتمالية أكبر لهبوب أعاصير كبرى

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 9:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 9:35 م

أفادت توقعات باحثين جامعيين اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي تواجه احتمالية أكبر لهبوب أعاصير عليها.

وإذا تحققت تقديرات جامعة ولاية كولورادو، فستكون هذه هي السنة الخامسة على التوالي لنشاط أعاصير فوق المعدل الطبيعي.

وما زال متوسط درجات حرارة سطح المحيط الأطلسي أعلى من المعدلات التاريخية.

ويواجه الخط الساحلي الشرقي للولايات المتحدة احتمالا بنسبة 69% لهبوب إعصار كبير، مقارنة باحتمال 52% خلال القرن الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي العواصف 20 عاصفة العام الجاري، مقارنة بمتوسط 1ر12 فقط.

وأوضح فيليب كلوتزباخ، خبير الأرصاد الجوية بجامعة ولاية كولورادو، عبر موقع تويتر: "توفر المياه الأكثر دفئا المزيد من التعزيز للعواصف وترتبط أيضا بجو أقل استقرارا وانخفاض الضغط".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك