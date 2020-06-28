أرسنال يجري مباحثاته مع ريال مدريد للإبقاء على سيبايوس

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن النادي يجري محادثات مع ريال مدريد للإبقاء على داني سيبايوس ضمن صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل انتهاء إعارة صانع اللعب قريبا.

وغاب سيبايوس، الذي انضم لأرسنال في يوليو من العام الماضي، لما يزيد على شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكنه هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد شيفيلد يونايتد الأسبوع الماضي ليرسل أرسنال إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري يوم الثلاثاء :"نتحدث إلى ريال مدريد.

وأكمل :"بكل تأكيد لا نمتلك اللاعب، ليس بين أيدينا ولذلك يجب أن يكون هناك حوار بين الناديين لنرى ما يمكن فعله. أنا سعيد به حقا، وبالطريقة التي يتطور بها".

ويستمر تعاقد سيبايوس مع ريال مدريد حتى 2023 وأضاف أرتيتا أن أرسنال ربما يضم المزيد من اللاعبين على سبيل الإعارة في ظل القيود المالية التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال المدرب الإسباني :"يجب أن نكون منفتحين على مواقف مختلفة. أعتقد أن السوق سيعطينا فرصة إبرام صفقات (إعارة) كهذه لكن في هذه اللحظة لا يمكنني التعليق على ذلك".

ويحتل أرسنال المركز السابع في الدوري برصيد 49 نقطة بفارق ست نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

وفي حين يواجه مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني عقوبة أوروبية محتملة بسبب انتهاك لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للعب النظيف المالي، قد يكون المركز الخامس كافيا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا إلا لو فاز سيتي بالطعن الذي قدمه أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال أرتيتا :"الأمر ليس بين أيدينا كما هو واضح، الشيء الوحيد الذي نستطيع فعله هو مواصلة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات ونرى ما سيحدث مع منافسنا".