أعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية سيعقدان مؤتمرا صحفيا إقليميا افتراضيا، غدا الأربعاء، للحديث عن تقرير حالة سكان العالم 2020، وعنوان التقرير "ضد إرادتي.. تحديا للممارسات التي تضر بالنساء والفتيات وتقوض المساواة".

يتحدث في المؤتمر الصحفي الافتراضي كل من السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، والدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية.