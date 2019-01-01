المنطقة القطبية بروسيا تشهد ارتفاعها قياسيا فى درجات الحرارة

قال برنامج مراقبة المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن منطقة سيبيريا القطبية في روسيا شهدت الشهر الماضي تسجيل أعلى درجات حرارة تسجل في شهر يونيو الماضى.

وكانت أعلى الدرجات في شرق سيبيريا حيث تقدر أقصى درجة حرارة للقطب الشمالي عند 37 درجة مئوية في 20 يونيو، حسبما أفادت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ في بيان.

وقالت "درجة الحرارة في المتوسط في كل أراضي منطقة سيبيريا مجمعة، كانت أعلى 5 درجات من المتوسط الطبيعي، وأكثر من درجة من شهر حزيران/يونيو خلال عامي 2018 و2019 واللذين كانا الأكثر دفئا".

وقال مدير البرنامج كارلو بونتيمبو "القطب الشمالي يصبح أكثر دفئا أسرع من بقية العالم"، واصفا هذا الاتجاه بأنه "مقلق".

وذكر البيان إن درجات الحرارة المرتفعة مرتبطة بتزايد حرائق الغابات، حيث توفر الأراضي الجافة ظروفا مثالية لانتشار تلك الحرائق.