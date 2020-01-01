أظهرت أحدث التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد الاتحاد الأوروبي كان أشد كارثية مما كان يعتقد في البداية.

وذكرت المفوضية أنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 7ر8% هذا العام، وهو أسوأ بكثير مما توقعته في مايو بتسجيل انكماش بمعدل 7ر7% .

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 عضوا، فمن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر8% في 2020 ، مقابل نمو بـ8ر5% في العام المقبل.

وقال باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أثناء إعلان التوقعات في بروكسل إن "توقعات الصيف تشير قبل كل شيء إلى أن الطريق إلى التعافي مازال مكسوا بعدم اليقين".

وذكرت المفوضية في بيان أن التعافي من التباطؤ الحالي سيكون "أقل قليلا مما كان متوقعا في أوائل مايو المقبل".

ورغم العديد من السياسات التي تم تبنيها سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني لدول الاتحاد، فإنه من غير المتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو قبل 2021.

وذكرت المفوضية، في بيان، أنها تتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، تعافيا في 2021 "أقل قليلا" مما كانت توقعته في مايو الماضي، بتسجيل نمو بـ1ر6% من إجمالي الناتج المحلي في حين تتوقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل بمعدل 8ر5 في المئة خلال العام المقبل.

وتؤكد التوقعات الجديدة الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي للتكتل بعد أشهر من تدابير احتواء جائحة كورونا التي تضمنت إغلاق المتاجر والمطاعم والفنادق. وقد قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي برفع تدريجي لهذه الإجراءات.

وبحسب المفوضية، "تشير البيانات المبكرة لشهري مايو ويونيو إلى أن الأسوأ ربما يكون وراءنا"، وتستند التوقعات إلى افتراض عدم تسجيل موجة تفش كبيرة ثانية من إصابات كورونا.