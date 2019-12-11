مقتل قائد محلي في انفجار سيارة مفخخة في شرق أفغانستان

أكد مسؤولون اليوم الثلاثاء أن انفجار سيارة مفخخة أودى بحياة ثلاثة رجال شرطة على الأقل في إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان صباح اليوم .

وقد أصيب خمسة من رجال الشرطة في الانفجار.

وقال متحدث باسم الحكومة الإقليمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الانفجار وقع في منطقة كوز كونار، التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

ويشار إلى أنه منذ شهرين، لقى ما لايقل عن 24 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في انفجار استهدف جنازة قائد محلي في نفس المنطقة. وقد أعلنت حركة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليتها عن التفجير.

وقال سياسيون محليون إن القائد الذي قتل في تفجير اليوم خلف القائد السابق الذي جرى تفجير مراسم جنازته.

ويشار إلى أن إقليم نانجارهار القريب من الحدود الباكستانية، طالما كان يمثل معقلا لداعش وحركة طالبان، وشهد قتالا شرسا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أعلن العام الماضي تحقيق الانتصار على داعش في نانجارهار، ولكن مسلحي طالبان مازالوا ينشطون في الإقليم، ويسيطرون على مناطق ريفية في عدة مقاطعات.