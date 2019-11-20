إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أثبتت وجود أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لديه، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء.

وفى وقت سابق أصدرت محكمة فيدرالية برازيلية أمرًا قضائيا لرئيس البرازيل جايير بولسونارو، لارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو مواجهة غرامة، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه البرازيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعد البرازيل ثاني أكثر البلاد تأثرًا بفيروس كورونا المستجد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت منذ بداية الأزمة حتى الآن أكثر من مليون و600 ألف إصابة، وتخطى عدد الوفيات لديها حاجز الـ65 ألفًا.