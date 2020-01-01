أكد عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرار استئناف الدوري هو قرار دولة، مُشيرًا إلى أن البروتوكول الطبي الخاض بعودة النشاط تم إعداده بطريقة رائعة.

وقال في تصريحات لبرنامج من الآخر على إذاعة شعبي إف إم :"قرار عودة استئناف الدوري المصري هو قرار دولة كما قررت الفيفا من قبل بأنه هذا القرار حق للحكومات".

وأضاف :"بالتالي هذا قرار الحكومة المصرية وفي ظل الكواراث الحكومة هي التي ترى الصورة الأشمل في استئناف الدوري على عكس اتحاد الكرة الذي يرى جانب واحد فقط وهو جانب كرة القدم".

وشدد الجنايني على أن لجنة الطواريء بمجلس الوزراء ترى الصورة كاملة من حيث عودة الدوري في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأتم عمرو الجنايني تصريحاته في ذلك الشأن قائلًا :"الملف الطبي تم إعداده بطريقة رائعة من خلال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ويتطابق مع الفيفا".