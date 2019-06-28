حماية المستهلك يضبط مصنعا غير مرخص لإنتاج زيت الطعام بالقليوبية

نجح فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية في ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيت الطعام يستخدم علامات تجارية بدون تصريح من الشركة صاحبة العلامة التجارية ما يعد غشا وتدليسا على جمهور المستهلكين.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي الدكتور أحمد سمير فرج -في بيان اليوم الثلاثاء- إنه فور ورود معلومات للجهاز تم التنسيق مع الفرع الإقليمي بمحافظة القليوبية وإعداد حملة توجهت إلى مقر المصنع فى منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وفاجأت الحملة جميع العاملين به وتم ضبط 200 كرتونة زيت كل كرتونه تحوي 12 زجاجة، إلى جانب 9 أطنان زيت خام معد للتعبئة، و112 كرتونة بها ملصقات لعلامات تجارية مختلفة، و750 ألف زجاجة فارغة معدة للتعبئة، و4 آلاف كرتونة فارغة معدة للتوزيع وملصق عليها علامات تجارية مختلفة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز مواصلة الحملات الرقابية للتصدي لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقاً من دوره الوطني الذي تم إنشاؤه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق.

ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إليه حال وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.