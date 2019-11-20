محافظ كفرالشيخ يجتمع مع رؤساء المراكز والمدن عبر الفيديو كونفرانس

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا لكافة مراكز ومدن المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية، والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، مؤكدًا استمرار حملات التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت، وأماكن التجمعات، وأمام ماكينات ATM، وتوفير مقاعد ومظلات للمواطنين أثناء مواعيد الصرف، بالإضافة إلى رش وتطهير المدارس قبل بدء وعقب انتهاء اللجان.

وشدّد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف حملات النظافة، وإقامة حملات مكبرة، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول بمعدات الوحدات المحلية ومشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى شن حملات رقابية وتموينية علي المحلات التجارية والمطاعم والمخابز، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات الواقية والقفازات وأعمال الرش والتطهير بتلك المحال، فضلاً عن متابعة جودة السلع المعروضة للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، أيًا كانت جهة الولاية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، ومصادرة المعدات ومهمات البناء، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بضرورة دعم المنظومة الشرطية في تطبيق قرار الغلق والحظر، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المنظومة الصحية والمستشفيات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تكليف نائب بكل مركز ومدينة، لمتابعة المنظومة الصحية وتذليل كافة العقبات.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، طلاء وجهات المباني وتحديد ألوان الطلاء لكل منطقة جغرافية بالمدن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على الانتهاء من أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة قبل بدء فصل الشتاء.