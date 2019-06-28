إيطاليا: تعليق الرحلات الجوية من بنجلاديش بسبب طفرة في إصابات كورونا

أعلنت إيطاليا اليوم الثلاثاء تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من بنجلاديش، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المهاجرين البنغال في روما.



قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا في بيان إن القرار جاء بعد رصد عدد كبير من حالات الإصاب بين 225 راكبا وصلوا إلى روما قادمين من دكا أمس الاثنين.



وأفاد مفوض الصحة في لاتسيو، وهي المنطقة التي تقع بها العاصمة روما، بشكل منفصل أنه تم التأكد من إصابة 21 شخصا من إجمالي 225 راكبا حتى الآن، مضيفا أن جميع النتائج لم تظهر بعد.



وقال المفوض أليسيو داماتو عبر موقع "فيسبوك" إن الطائرة القادمة كانت "/قنبلة/ فيروسية حقيقية أبطلنا مفعولها" بقرار أمس الاثنين بفحص جميع الركاب.



وسوف يتم إخضاع جميع من حضروا من دكا، وبينهم هؤلاء الذين تبين أن نتائجهم سلبية، للعزل لمدة أسبوعين. وتطبق إيطاليا مثل هذه القواعد على جميع الوافدين من خارج منطقة شنجن الأوروبية.



وقال اسبيرانزا إن الحظر على الرحلات الجوية من بنجلاديش سوف يستمر لمدة أسبوع، مضيفا أن الحكومة سوف تعمل في الوقت نفسه على وضع قواعد أكثر صرامة لوصول الوافدين من خارج منطقة شنجن.



وفي روما، طلبت السلطات الصحية المحلية من أفراد الجالية البنجلاديشية الذين عادوا من بلادهم بع الأول من حزيران/يونيو الخضوع للفحوص.



وتجاوز الوباء في إيطاليا مرحلته الحرجة، ولكن هناك مخاوف من أن تؤدي مجموعات جديدة مختلفة إلى موجة ثانية من العدوى.