أستراليا تحذر مواطنيها من احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي في الصين

حذر آخر تحديث لحكومة كانبرا الخاص بنصائح السفر الموجهة للمواطنين الاستراليين، من خطر تعرضهم للاعتقال التعسفي في حال دخولهم للبر الرئيسي للصين.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لها بشأن السفر إلى الصين: "لقد احتجزت السلطات أجانب لأنهم /يعرضون الأمن القومي للخطر/".



وأضافت: "قد يتعرض الاستراليون أيضا للاعتقال التعسفي."



ويشار إلى أن هناك حظرا مفروضا بالفعل على السفر، يمنع جميع الأستراليين من السفر إلى دول الخارج، ومن بينها الصين، بسبب تفشي وباء كورونا.



ولم تتغير تلك النصيحة.



ويأتي آخر تحديث لنصائح السفر في ظل مع تعرض العلاقة بين كانبرا وبكين، شريكها الاقتصادي الأهم، لضغوط شديدة.



واتهمت أستراليا الصين بالقيام بهجمات إلكترونية، ولاسيما بعد أن دعت كانبرا إلى فتح تحقيق مستقل بشأن أصل فيروس كورونا والتعامل معه.



من ناحية أخرى، اتهمت الصين أستراليا بالتجسس، وحذرت طلابها وسائحيها من زيارتها بسبب التعرض للعنصرية.



كما فرضت الصين بعض العقوبات التجارية على سلع أسترالية، بالاضافة إلى حكمها على مواطن أسترالي بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات.