تحطم طائرة استطلاع باكستانية بدون طيار داخل الأراضي الأفغانية

قال مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء إن طائرة استطلاع باكستانية بدون طيار تحطمت بإقليم كونار شرقي البلاد.



ووفقا للمتحدث باسم حاكم الإقليم عبد الغني موساميم فقد تم العثور على الطائرة في منطقة ساركانو الواقعة على عمق 700 متر داخل الأراضي الأفغانية.



وقال موساميم إنه لم يُعرف بعد سبب دخول الطائرة للمنطقة الجبلية التي تحطمت فيها، نظرا لأنه لا تواجد للقوات الأفغانية هناك.



وأكد عضو مجلس الإقليم دين محمد ساباي تحطم الطائرة بدون طيار، وأضاف أن المنطقة الأوسع تضم حامية لقوات حدودية وقاعدة عسكرية.



ولفت ساباي إلى أن خلايا تنتمي لحركة طالبان باكستان المناهضة للحكومة الباكستانية تنشط في المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان، عندما تواصلت معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه ليس على علم بالحادثة.



وتسبب عدم وجود خطوط حدودية رسمية بين الجارتين في احتكاكات في الماضي، ما أدى في بعض الأحيان إلى حدوث مواجهات فعلية بينهما.