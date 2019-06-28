دبي تعلن بدء استقبال السائحين وسط التزام بالإجراءات الاحترازية

أعلنت إمارة دبي استعدادها لاستقبال السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم بدءاً من اليوم 7 يوليو. وسط التزام تام بالحفاظ على صحة وسلامة الجميع من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية .



وعادت الحياة في دبي إلى مسارها الطبيعي بعد إعادة فتح المراكز الترفيهية والشواطئ العامة وشواطئ الفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والحدائق المائية وملاعب الجولف، إلى جانب عودة الأنشطة مثل الرياضات المائية والتخييم.



وابتكرت "دبي للسياحة" فيديو ترويجي لعرض مختلف المعالم السياحية في المدينة والتي يستمتع بها المقيمون وتستعد لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.



وحددت دبي مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة زوارها ، حيث يتوجب على السائحين القادمين إليها إجراء فحص (PCR) قبل الوصول بمدة لا تزيد عن أربعة أيام (96 ساعة) من موعد الرحلة.



كما يتوفر فحص (PCR) عند الوصول إلى مطار دبي إذا لم يخضع له المسافر في بلده الأم، بالإضافة إلى ضرورة تقديم تأمين سفر يغطي حالات (كوفيد 19).



وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: " إن التزامنا ليس فقط بتوفير تجربة متكاملة للسياح والزوار، ولكن أيضا ضمان صحة وسلامة الجميع في دبي" ،مضيفا أننا نقدّر ثقة الملايين من مختلف دول العالم في دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة يحرصون على زيارتها كل عام.



وتابع "نؤكد لضيوفنا استعداد دبي وجاهزيتها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم حالما يكون السفر آمناً بالنسبة لهم".