سامسونج تتوقع ارتفاع أرباحها في الربع الثاني

أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن ارباحها التشغيلية في الربع الثاني من المحتمل أن ترتفع بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي مؤشر أرباحها، توقعت عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي أن تصل أرباح التشغيل إلى 1ر8 تريليون وون (8ر6 مليار دولار ) للفترة من أبريل إلى يونيو، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ويتوقع أن تنخفض إيرادات الشركة في ذلك الربع بنسبة 7% إلى 52 تريليون وون (6ر43 مليار دولار).

ولم تفصل شركة سامسونج، الشركة الرائدة في مجال شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم ، أداء أقسام الأعمال الخاصة بها ، قائلة إنها ستعلن عن الأرباح التفصيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.