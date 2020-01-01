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سامسونج تتوقع ارتفاع أرباحها في الربع الثاني

شركة سامسونج
شركة سامسونج
سول - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 4:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 4:07 ص

أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن ارباحها التشغيلية في الربع الثاني من المحتمل أن ترتفع بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي مؤشر أرباحها، توقعت عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي أن تصل أرباح التشغيل إلى 1ر8 تريليون وون (8ر6 مليار دولار ) للفترة من أبريل إلى يونيو، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ويتوقع أن تنخفض إيرادات الشركة في ذلك الربع بنسبة 7% إلى 52 تريليون وون (6ر43 مليار دولار).

ولم تفصل شركة سامسونج، الشركة الرائدة في مجال شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم ، أداء أقسام الأعمال الخاصة بها ، قائلة إنها ستعلن عن الأرباح التفصيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.


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