صربيا تخشى موجة ثانية من انتشار كورونا وسط ارتفاع الوفيات

سجلت صربيا، اليوم الثلاثاء، 13 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي أعلى حصيلة يومية لحالات الوفاة منذ بدء الجائحة، فيما تكافح البلاد لمواجهة العدد المتزايد من المرضى.



وسجلت صربيا اليوم 299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الأسبوع الماضي ما يتراوح بين 200 و300 حالة إصابة جديدة يوميا، ما أثار مخاوف من تعرض البلاد التي يقل عدد سكانها عن 7 ملايين نسمة بقليل لموجة ثانية من الإصابات.



وتأتي الأرقام المتزايدة بعد حوالي ثمانية أسابيع من بدء صربيا في رفع قيود مكافحة الفيروس التي كانت من بين الأكثر صرامة في أوروبا. وانخفض عدد الإصابات الجديدة اليومية في ذلك الوقت إلى ما دون الثلاثين.



ومنذ ذلك الحين، تم استئناف مباريات كرة القدم والتنس بحضور آلاف المتفرجين، وفي 21 يونيو، أجرت صربيا انتخابات تم تأجيلها من أبريل بسبب تفشي المرض.



وسجلت صربيا حتى اليوم الثلاثاء إجمالي عدد حالات إصابة يقل قليلا عن 3000 حالة نشطة مسجلة وتم وضع 110 مرضى في حالة حرجة على أجهزة التنفس الصناعي، وبلغت حصيلة الوفيات بسبب كورونا 330 حالة بحسب الأرقام الرسمية.