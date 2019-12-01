محافظ المنيا يوجه بحصر رخص البناء الصادرة من نهاية العام الماضي

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بحصر رخص البناء والتي تم إصدارها من تاريخ 1/12/2019، وذلك للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات الهندسية واشتراطات البناء، وتحديد هوية المبني بعد إجراء المعاينة والتأكد من مدي مطابقته للمواصفات من عدمه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية التسع، وعدد من الجهات المعنية.
وشدد المحافظ، على ضرورة توافر جميع الاشتراطات الفنية والهندسية للمبنى من خلال المعاينة على الطبيعة، مع فحص حالات الترخيص الخاصة برخص الترميم والتدعيم، مشدداً على ضرورة إنجاز الأعمال المكلفة للجنة للانتهاء من المعاينات للعقارات التي سبق إصدار رخصة لها من تاريخ 1/12/2019.
من جانبه أكد محمد أبو زيد نائب المحافظ، على ضرورة المراجعة الدقيقه للأوراق والمستندات الخاصة المقدمة لاستخراج الرخصة ومطابقة حالة العقار بالرسوم الهندسية المرفقة بمستندات الرخصة، على أن يتم الإفادة بأنه تم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة.
من جانبه أوضح السكرتير العام، أن أعمال اللجنة لفحص ومعاينة الحالات ستتم من خلال لجنه فرعية مكونه من ممثل من مديرية الإسكان، وممثلين من مديرية الأمن، ونقابة المهندسين، وكلية الهندسة، والتفتيش الهندسي، وفني التنظيم الخاص بالوحدة المحلية، وممثل من إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية، وفني المتغيرات المكانية، وذلك لأجراء المعاينات الخاصة بالعقارات المحددة ووضع إحداثيتها.