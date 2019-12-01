محافظ المنيا يوجه بحصر رخص البناء الصادرة من نهاية العام الماضي

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بحصر رخص البناء والتي تم إصدارها من تاريخ 1/12/2019، وذلك للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات الهندسية واشتراطات البناء، وتحديد هوية المبني بعد إجراء المعاينة والتأكد من مدي مطابقته للمواصفات من عدمه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية التسع، وعدد من الجهات المعنية.

وشدد المحافظ، على ضرورة توافر جميع الاشتراطات الفنية والهندسية للمبنى من خلال المعاينة على الطبيعة، مع فحص حالات الترخيص الخاصة برخص الترميم والتدعيم، مشدداً على ضرورة إنجاز الأعمال المكلفة للجنة للانتهاء من المعاينات للعقارات التي سبق إصدار رخصة لها من تاريخ 1/12/2019.

من جانبه أكد محمد أبو زيد نائب المحافظ، على ضرورة المراجعة الدقيقه للأوراق والمستندات الخاصة المقدمة لاستخراج الرخصة ومطابقة حالة العقار بالرسوم الهندسية المرفقة بمستندات الرخصة، على أن يتم الإفادة بأنه تم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة.

من جانبه أوضح السكرتير العام، أن أعمال اللجنة لفحص ومعاينة الحالات ستتم من خلال لجنه فرعية مكونه من ممثل من مديرية الإسكان، وممثلين من مديرية الأمن، ونقابة المهندسين، وكلية الهندسة، والتفتيش الهندسي، وفني التنظيم الخاص بالوحدة المحلية، وممثل من إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية، وفني المتغيرات المكانية، وذلك لأجراء المعاينات الخاصة بالعقارات المحددة ووضع إحداثيتها.